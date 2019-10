Celtic-Lazio, le formazioni ufficiali: fuori Immobile, Caicedo titolare

Le formazioni ufficiali di Celtic-Lazio: Inzaghi lascia a riposo Immobile, titolari in avanti sono Caicedo e Correa. C'è Milinkovic-Savic in mediana.

Le formazioni ufficiali di -, gara valida per la terza giornata del gruppo E di .

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounussi; Édouard.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Vavro; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Caicedo.

Il Celtic conferma l'undici vincente contro il Cluj, con il trio formato da Forrest, Christie ed Elyounussi a sostegno dell'unica punta Édouard. A centrocampo c'è McGregor con Brown, linea difensiva con Elhamed e Bolingoli sugli esterni, Ajer e Jullien al centro. Tra i pali Forster.

Classico 3-5-2 per la Lazio, che lascia fuori Immobile in avanti: titolari sono Caicedo e Correa. A centrocampo non c'è Luis Alberto, Parolo al suo posto con Leiva e Milinkovic-Savic, con Lazzari a destra e Jony sulla sinistra. Difesa a tre davanti a Strakosha con Bastos e Vavro ai fianchi di Acerbi.