Praticamente ceduto, Inzaghi lo schiera: Dalbert in campo contro il Lugano

E' praticamente un nuovo giocatore del Cagliari, in attesa dell'ufficialità, ma oggi veste ancora la maglia dell'Inter: nonostante la cessione ai rossobù, ha sorpreso tutti la scelta di Simone Inzaghi di schierare Dalbert nell'amichevole contro il Lugano.

Il laterale nella giornata di ieri ha stretto un accordo con la formazione sarda, e logica vuole che non debba rischiare nulla in ottica futuro: eppure, per necessità, il nuovo allenatore dell'Inter ha deciso di puntare su di lui come quinto di sinistra.

Prima del fischio d'inizio, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di formazione rimaneggiata, con diversi elementi che partiranno:

"Oggi ci sarà una formazione rimaneggiata: spazio ai giovani e a chi sarà trasferito nelle prossime settimane".

La decisione, dipende dal fatto che molti dei protagonisti della prossima formazione nerazzurri stanno ancora smaltendo le fatiche dopo gli Europei: "E' iniziata questa stagione con momentanee defezioni dei giocatori che hanno preso parte all'Europeo". Di certo, comunque, una situazione difficile da vedere: un giocatore praticamente ceduto in campo per sessanta minuti, tra rischi e necessità.