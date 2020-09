Petr Cech, il portiere con il caschetto: oggi gioca a hockey e suona la batteria

Nel mondo del calcio è ricordato per quel caschetto che lo distingueva dagli altri portieri: oggi Petr Cech difende i pali di una squadra di hockey.

Per anni è stato tra i migliori portieri d'Europa e per molti è stato semplicemente 'il portiere con il caschetto': oggi Petr Cech ha abbandonato il mondo del calcio per dedicarsi alle sue altre passioni, l'hockey su ghiaccio e la musica.

Dopo aver annunciato il suo ritiro nel luglio dello scorso anno, Cech ha continuato a fare il portiere ma nell'ambito di un'avventura tutta nuova: oggi difende infatti i pali dei Guildford Phoenix, squadra di NIHL 2, la seconda divisione dell'hockey inglese. Una passione da sempre presente nella vita dell'atleta ceco:

"Ho sempre amato l’hockey, ma durante la mia carriera non ho potuto giocare per ovvie ragioni. Ora ho la possibilità, e ho deciso di realizzare un mio vecchio sogno".

E proprio come i grandi predestinati nel mondo dello sport Cech ha subito lasciato il segno all'esordio con una prestazione incredibile: schierato subito titolare dall'allenatore, il 38enne ha ripagato la fiducia con tre rigori parati, tra cui quello decisivo che ha regalato la vittoria alla squadra agli shoot-out.

"Mi sono sorpreso di non essere stato troppo nervoso. Non sapevo cosa aspettarmi, quindi è stato bello vedere quanto velocemente il mio corpo si sia abituato! Giocare a hockey su ghiaccio era il mio sogno".

Altre squadre

Dall'erba al ghiaccio non fa differenza: Cech ora para dischi invece dei palloni ma il risultato non è cambiato. L'impatto mediatico del suo ingaggio è stato notevole e lui ha ripagato ogni aspettativa sfoderando tutti i suoi riflessi, la sua tecnica e la sua fisicità, mostrando di trovarsi incredibilmente a proprio agio tra i pali, nonostante le grandi differenze tra i due sport.

Sul rettangolo verde ha vinto quattro campionati inglesi, 5 , 3 Coppe di Lega inglesi, 4 Community Shield, una e una : sempre accompagnato dal suo caschetto, che è stato costretto a indossare dal 2006 dopo quel maledetto scontro con Stephen Hunt del Reading e la seguente frattura al cranio.

Ma nella nuova vita di Cech c'è un'altra grande passione, peraltro coltivata in parte già nel corso della sua carriera calcistica: la musica. Il portierone ceco è infatti anche un abile batterista, come dimostrato più volte in diverse esibizioni che hanno fatto il giro del web.

E anche in questo caso la 'partita d'esordio' è da incorniciare: il primo singolo dell'ex portiere di e è stato infatti scritto e registrato con Roger Taylor, batterista dei Queen e grande amico dell'atleta ceco.

Dopo tanti incontri avvenuti negli anni passati i due hanno finalmente collaborato per realizzare 'That's Football' e per destinare i proventi alla Willow Foundation, creata da un altro ex portiere, Bob Wilson dell'Arsenal e da sua moglie.

Un'idea nata appena prima di appendere i guantoni al chiodo, un metodo insolito per raccontare ciò che è stata la sua carriera:

"Ho pensato di guardare indietro e raccontare questi meravigliosi 20 anni in parole e musica. C'è molta emozione nel giocare a calcio e ho voluto trasmetterle attraverso la musica. Per riuscirci ho chiesto aiuto a Roger. Avere accanto un musicista così leggendario è qualcosa di veramente speciale per me. Sono un fan dei Queen da tutta la vita e lavorare in studio con Roger è stata un'esperienza incredibile. Sono anche un grande fan della Willow Foundation per il suo incredibile lavoro di beneficenza. Bob e Megs meritano davvero di essere supportati per lo sforzo e il lavoro che ci hanno dedicato".

Uomo ambizioso e atleta a 360 gradi: Cech ha superato gli ostacoli più complicati nel corso della sua carriera pur di inseguire i propri sogni e le proprie passioni. All'età di 38 anni ha saputo reinventarsi sotto nuove vesti: da portiere di calcio a portiere di hockey, arrivando a collaborare con un 'mostro sacro' della musica per raccontare la propria vita con le bacchette in mano. Oggi quel 'portiere col caschetto' è anche molto altro.