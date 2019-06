Cecchi Paone sul calcio femminile: “In una squadra la metà sono lesbiche"

Alessandro Cecchi Paone commenta il boom del calcio femminile e spiega: “Metà delle giocatrici sono lesbiche e non lo dico in senso negativo”.

Quello del calcio femminile è un movimento in costante ascesa. Le partite di campionato attirano un numero sempre maggiore di spettatori (per - si è superata quota 39mila presenze allo stadio) e la Nazionale Azzurra guidata da Milena Bertolini ha, al suo esordio ai Campionati del Mondo, ha incollato ai teleschermi oltre 3,5 milioni di appassionati.

Il calcio femminile è ora una splendida realtà anche in ma c’è chi come come Alessandro Cecchi Paone rivendica il fatto di aver anticipato tale boom.

Parlando a La Zanzara su Radio 24, ha invitato molti a recitare il ‘Mea Culpa’.

“Ora tutti zitti a chiedere scusa. Per anni io ho sostenuto il calcio femminile e l’ho difeso dai dirigenti federali che erano convinti che il calcio non fosse una cosa per donne”.

Il noto giornalista si è poi soffermato su aspetti meno tecnici che hanno più a che fare con la sfera personale delle calciatrici.