Ceballos all'Arsenal in bilico, Emery conferma: "L'infortunio di Asensio è una brutta notizia per noi"

Più di una semplice svolta di mercato. L'infortunio rimediato da Marco Asensio, che potrebbe saltare tutta la prossima stagione, cambia i piani del Real Madrid. E indirettamente anche quelli delle interessate ai giocatori in uscita dai 'Blancos'.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L' è una di queste. I 'Gunners' sarebbero a un passo dall'acquisto di Dani Ceballos in prestito per la prossima stagione dopo aver battuto la concorrenza soprattutto del . Ora però l'operazione potrebbe saltare.

Lo stop del numero 20 madridista è arrivato proprio nella partita di International Champions Cup contro l'Arsenal. Come ha ammesso il tecnico dei londinesi Unai Emery, si tratta di una pessima notizia per entrambi i club.

"Uno dei nostri obiettivi per questa partita era non avere infortuni, e loro ne hanno avuto uno con Asensio. Potrebbe essere una cattiva notizia per loro e per noi, non so se ora cambierà qualcosa".