Cavese in lutto, è morto il vice allenatore Antonio Vanacore: aveva contratto il Covid

La Cavese piange la scomparsa di Antonio Vanacore, vice di Sasà Campilongo, in rianimazione da inizio mese: aveva solo 45 anni.

Una notizia tremenda, devastante. La Cavese piange Antonio Vanacore, 45 anni appena, vice allenatore della formazione campana allenata da Sasà Campilongo, morto nelle scorse ore dopo aver contratto il Covid-19.

A dare il triste annuncio è stata proprio la Cavese, formazione del girone C della Serie C, con un comunicato postato sul proprio profilo Facebook:

"La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto.



Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile".

Vanacore, risultato positivo al Covid nelle scorse settimane, era stato ricoverato in ospedale a fine febbraio. Ma le sue condizioni si erano aggravate, tanto da portare all'inizio di marzo al trasferimento in rianimazione a Frattamaggiore.

Terzino sinistro nato a Pozzuoli il 20 luglio del 1975, nel corso della propria carriera di calciatore Vanacore aveva indossato anche la maglia del Benevento in Serie C. Nel 2013 l'addio al calcio giocato con il Castrovillari e l'inizio della nuova vita da vice di Campilongo. La malattia se l'è portato via.