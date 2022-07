Spunta anche Cavani: il Monza prova a convincere l'ex Napoli

Dopo Dybala, Dzeko e Icardi, il Monza si muove per capire se sia possibile riportare Cavani in Serie A, avvicinato anche dalla Salernitana.

C'è anche Edinson Cavani nella lista di sogni per l'attacco del Monza, secondo Sky Sport. L'attaccante uruguagio, reduce dall'esperienza con il Manchester United, è infatti svincolato dallo scorso 30 giugno e nei prossimi giorni sceglierà la nuova squadra per l'annata 2022/2023.

Primi contatti con l'intermediari per capire le possibilità di un ritorno in Serie A con la maglia dei brianzoli: Cavani è finito nel mirino della Salernitana nelle ultime settimane, ma anche di diversi club europei e sudamericani, pronti ad approfittare della sua esperienza.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver effettuato solamente acquisti italiani, ovvero Carboni, Sensi, Ranocchia, Cragno, Birindelli e Pessina, il Monza cerca la ciliegina straniera in attacco. Cavani è l'ultimo nome di una serie di desideri più o meno fattibili, ovvero Dybala, Icardi e Dzeko.

A quattro mesi dai Mondiali, Cavani cerca ovviamente una squadra in cui possa essere protagonista, titolare per poter essere al meglio in Qatar nel mese di novembre. Per il bomber passato da PSG e Palermo si è parlato anche di Villarreal o di un ritorno in Sudamerica.

Come nei casi di Dybala, Icardi e Dzeko, tutti accostati al Monza in questa sessione di calciomercato, si presenta come ovvio il problema dell'ingaggio, ma anche della dimensione di un club ambizioso, ma comunque alla prima esperienza in una Serie A mai vista prima.