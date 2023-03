Catellani sarà il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Inter: sostituirà Samaden

Sarà Andrea Catellani il prossimo responsabile del settore giovanile dell'Inter: prenderà il posto del partente Roberto Samaden.

Non c'è ancora l'ufficialità, mera formalità attesa nelle prossime settimane: Roberto Samaden non ricoprirà più il ruolo di responsabile dell'intero settore giovanile dell'Inter e non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno.

La società nerazzurra ha già individuato e bloccato il sostituto: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' si tratta di Andrea Catellani, ex attaccante (tra le fila di Reggiana, Modena, Sassuolo, Catania, Spezia, Carpi e Virtus Entella) classe 1988 costretto a ritirarsi a 29 anni nel 2017 a causa di un problema cardiaco.

Dopo aver lavorato con Entella e Chievo, nel luglio 2021 è diventato il responsabile del vivaio della SPAL: durante la sua gestione, al primo tentativo, l'Under 18 ferrarese ha portato a casa uno storico Scudetto superando il Bologna nella finalissima.

Catellani, che sembrava dover accettare la proposta del Modena, finirà così all'Inter, il cui interesse ha inevitabilmente cambiato lo scenario attorno alla sua carriera: la realizzazione di un sogno, considerata la fede nerazzurra fin dalla tenera età.

A Milano Catellani avrà il difficile compito di non far rimpiangere l'eccezionale lavoro svolto da Samaden, semplicemente il dirigente più vincente della storia a livello giovanile grazie ai 16 Scudetti conquistati in tutte le categorie, oltre alla NextGen 2011/12 (competizione antesignana dell'attuale Youth League) e a tre edizioni del Torneo di Viareggio.

Diverse le opzioni sul tavolo di Samaden: possibile futuro come direttore sportivo all'interno di un club oppure un ruolo nei ranghi della FIGC, con cui collabora già dal 2010.