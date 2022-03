CATANIA-MONTEROSI TUSCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Catania-Monterosi Tuscia

Catania-Monterosi Tuscia Data: 5 marzo 2022

5 marzo 2022 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Sfida nella zona 'neutrale' quella tra Catania e Monterosi Tuscia, che si affrontano per la trentesima giornata del Girone C di Serie C, a caccia di punti pesanti per avvicinarsi alla zona Playoff.

Il Catania non è sceso in campo nell'ultimo turno complice la bufera di neve che si è abbattuta sul Partenio-Lombardi di Avellino: il match verrà recuperato il prossimo mercoledì 23 marzo alle 14:30. Intanto, attenzione massima alla seconda asta per la cessione del club in programma alla vigilia del weekend di gara.

Il Monterosi è in striscia positiva da 4 partite, con 3 vittorie e un pari conquistato nell'ultimo turno contro il Picerno: l'ultima sconfitta risale al 12 febbraio quando la formazione di Leonardo Menichini ha perso sul campo dell'Avellino.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Catania-Monterosi Tuscia : dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO CATANIA-MONTEROSI TUSCIA

Il match tra Catania e Monterosi verrà disputato allo stadio "Angelo Massimino" di Catania sabato 5 marzo: il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE CATANIA-MONTEROSI TUSCIA IN TV

E' possibile seguire in diretta TV Catania-Monterosi su Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

CATANIA-MONTEROSI TUSCIA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Catania e Monterosi sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports: bisognerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, selezionare la gara.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-MONTEROSI TUSCIA

Baldini con tutti gli uomini a disposizione e, con ogni probabilità con qualche cambio, con la stessa formazione che poi non è scesa in campo contro l'Avellino: Sala in porta, Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto in difesa. Simonetti, Rosaia e Greco in mediana alle spalle di Biondi, Moro e Russini.

Menichini con un 3-5-2 con Alia tra i pali, Rocchi, Borri e l'ex Mbende in difesa. Milani, Franchini, Parlati, Adamo e Cancellieri in mediana, con Costantino ed Ekuban in attacco.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Simonetti, Rosaia, Greco; Biondi, Moro, Russini.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Milani, Franchini, Parlati, Adamo, Cancellieri; Costantino, Ekuban.