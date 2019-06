Catania, dalla C all'Europa League? Lodi nel mirino del Lugano

Ciccio Lodi, dopo aver fallito la promozione in Serie B con il Catania, potrebbe andare al Lugano e disputare i preliminari di Europa League.

Ciccio Lodi è a tutti gli effetti un simbolo del Catania. Anche quest'anno, però, non è riuscito a portare la squadra nuovamente in Serie B, nonostante i suoi goal e le sue giocate.

A Catania si prospetta una vera e propria rivoluzione tecnica e quindi anche Ciccio Lodi, soprattutto per la sua età (35 anni), è in discussione per il nuovo corso.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Lodi è finito nel mirino del Lugano. Questo vorrebbe dire giocare nella Super League svizzera e, soprattutto, in , passando però dai preliminari.

Un 'salto' incredibile dalla Serie C all'Europa League con il Lugano. Tuttavia non è ancora chiara la volontà di Lodi, che dovrà però esprimersi nei prossimi giorni.