Catania, l'allenatore Raffaele stoppa un attacco della Vibonese: espulso

Catania-Vibonese 'thrilling'. Finale incredibile nel match di Serie C andato in scena al 'Massimino', con protagonista l'allenatore degli etnei Giuseppe Raffaele.

Il tecnico rossoazzurro, sul punteggio di 2-1 per i siciliani (in goal Welbeck, Pecorino e Plescia), al minuto 92 stoppa un attacco della formazione ospite intercettando il pallone ad un calciatore avversario, uscendo dalla propria area tecnica.

