Castro scontento al Cagliari: il Genoa lo tenta

Lucas Castro è attratto da una proposta del Genoa: al Cagliari non è più uno dei titolari, si cerca di ricucire un rapporto compromesso.

Lasciare il per andare altrove e giocare di più: l'obiettivo di Lucas Castro è presto detto, considerato che non è più uno dei titolari inamovibili nella rosa allenata da Rolando Maran.

L'argentino è stato schierato dal primo minuto soltanto sei volte in campionato, dove ha trovato la via del goal contro e : tante presenze ma da subentrato che non lo soddisfano, tanto da instillare nella sua mente il tarlo della convinzione che un addio a gennaio sarebbe la mossa giusta per il rilancio della carriera.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', 'El Pata' sarebbe ben lieto di lasciare la Sardegna per volare al : in Liguria sarebbe protagonista seppur nella lotta per non retrocedere e la proposta del 'Grifone' lo tenta e non poco.

In virtù dell'infortunio occorso a Rog, il Cagliari gli avrebbe chiesto di rimanere almeno fino a giugno, cercando di ricucire un rapporto difficile e deteriorato. Peraltro Castro è uno dei pupilli di Maran che lo ha allenato anche al e questo dettaglio alla lunga potrebbe fare la differenza.