Doppio stop per il Cagliari: Cerri e Rog saltano l'Inter

Il ha iniziato la settimana che porta alla sfida di 'San Siro' contro l' : all'andata i nerazzurri si erano imposti per 2-1 alla 'Sardegna Arena' con i goal del solito duo Lukaku-Lautaro.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Gli uomini di Maran ritornano al 'Meazza' dopo la sfida in Coppa di settiamana scorsa, persa dai rossoblu per 4-1. L'obiettivo dei sardi è quello di ritrovare la forma e l'entusiasmo dei primi mesi di campionato, ma dall'infermeria arrivano brutte notizie: saranno costretti al forfait sia Alberto Cerri che Marko Rog, entrambi alle prese con dei problemi al flessore della coscia sinistra. Il Cagliari lo ha comunicato tramite una nota ufficiale.

"Terapie per Alberto Cerri e Marko Rog entrambi alle prese con problemi muscolari rimediati nell’ultima gara. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti i due calciatori hanno evidenziato per Cerri un’elongazione-distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il centrocampista croato ha riportato una distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dei due rossoblù verranno monitorate dallo staff medico del club. Non si è allenato Ragatzu, che continua a curare la tonsillite".