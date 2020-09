Castagne lascia subito il segno in Premier: goal al debutto col Leicester

L’ex esterno dell’Atalanta, Timothy Castagne, ha segnato al debutto in Premier League. E’ il quinto belga a riuscire nell’impresa.

Debutto in campionato con la maglia del e primo goal inglese per Timothy Castagne. L’esterno belga, che nelle scorse settimane ha lasciato l’ per approdare nella squadra guidata da Brendan Rodgers, ha dovuto attendere appena 56’ per lasciare il segno in Premier League.

Il tutto è avvenuto nel corso della sfida valida per il primo turno del torneo giocata sul campo del W.B.A., con l’ex atalantino che è stato bravo nell’inserirsi in area avversaria e nello sfruttare al meglio di testa un cross precisissimo di Denis Praet.

Castagne, non solo ha quindi bagnato il suo debutto in Premier League con una rete (quella che è valsa il momentaneo 1-0), ma si è anche guadagnato l’ingresso in club molto esclusivo.

Altre squadre

5 - Timothy Castagne is the fifth Belgian to score on his Premier League debut, after Luc Nilis, Thomas Vermaelen, Christian Benteke and Leandro Trossard. Quintet. pic.twitter.com/JlJjOY28G8 — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2020

L’esterno è infatti diventato il quinto giocatore belga nella storia della Premier League a realizzare un goal nel suo match d’esordio dopo Luc Nilis, Thomas Vermaelen, Christian Benteke e Leandro Tossard.