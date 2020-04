Cassano stregato da Carrascal: "Un mostro, può diventare un fenomeno"

Antonio Cassano nomina i suoi giovani preferiti nello scenario mondiale: "Mi piacciono Gnabry, Sané, Pulisic e Sancho, ma Carrascal è un mostro".

Tra i tanti giovani talenti sparsi in giro per il mondo c'è un 21enne colombiano che ha stregato Antonio Cassano, ex talento di , e e attuale grande osservatore del calcio internazionale.

Il talento di Bari vecchia ha parlato nel corso di una diretta 'Instagram' con il giornalista Pierluigi Pardo:

"Mi piacciono molto Serge Gnabry, Leroy Sané, Christian Pulisic e Jadon Sancho. Due mesi fa dissi che Mount è un fenomeno, poi lo ha ribadito anche Messi. E se lo dice lui, sarà vero".

Altre squadre

Tra i potenziali 'crack' Cassano è rimasto però impressionato dal fantasista del River Plate Jorge Carrascal:

"Quello che però può veramente diventare il prossimo fenomeno del calcio è Jorge Carrascal del River Plate, un mostro".

Carrascal è già finito nel mirino della , sempre attenta alla linea verde: i dirigenti bianconeri lo hanno seguito da vicino durante l'ultimo Sub 20, ma il colombiano piace anche all' . Nel frattempo arriva l'investitura di Fantantonio, uno che di talento se ne intende...