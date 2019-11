Cassano tira le orecchie a Ronaldo (con gaffe): "Non può andare via prima, c'è il doping"

Antonio Cassano bacchetta Cristiano Ronaldo per essere andato via prima della fine di Juventus-Milan e dei controlli antidoping.

A far discutere il giorno dopo - è la reazione di Cristiano Ronaldo al cambio con Paulo Dybala nel secondo tempo: l'attaccante di Funchal si è diretto negli spogliatoi senza passare per la panchina, lasciando lo stadio alcuni minuti prima della fine dell'incontro.

Un comportamento che non è passato inosservato ad Antonio Cassano, che dagli studi di 'Tiki Taka' ha voluto fare una considerazione sull'accaduto.

"Lui è andato via tre minuti prima della partita: non puoi farlo, perché c'è il doping (l'antidoping, ndr) a fine partita, occhio. Se ha detto così che è andato via prima della partita diventa una cosa complicata".

'Fantantonio' ha ricordato un episodio che lo vide protagonista diversi anni fa ai tempi della : in quel caso tornò indietro per non incappare in una lunga squalifica.