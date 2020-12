Cassano critico su Lukaku: "Al posto dei piedi ha due merluzzi"

Antonio Cassano non usa mezzi termini per descrivere Romelu Lukaku: "Ha due merluzzi al posto dei piedi, è un animale fisico".

Miglior marcatore stagionale dell' , 12 reti in 13 partite tra e : i numeri di Romelu Lukaku la dicono tutta sull'impatto devastante avuto dal belga con la nuova realtà italiana e il mondo nerazzurro in particolare.

Rendimento 'pauroso' che però, a quanto pare, non basta per dribblare i commenti negativi sul suo conto: l'ultimo è quello fatto da Antonio Cassano nel corso della diretta Twitch andata in onda sul canale di Christian Vieri.

"Ha due merluzzi al posto dei piedi. Non potrà mai essere un campione raffinato, è un animale fisico. In è forte, ma in ha fatto una fatica allucinante".

Parole arrivate dopo l'opinione di Vieri che ha definito Lukaku come "il migliore attaccante al mondo", mentre Ventola si è lasciato andare ad un "non ha nessun difetto".