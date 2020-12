Cassano bacchetta l'Inter: "Gara con lo Spezia oscena, ho cambiato canale"

La lotta Scudetto, dopo 13 giornate, è più avvincente che mai: primo con 31 punti, seguito ad una lunghezza di distanza dall' e a quattro dalla , senza dimenticare , , e che però sono più staccate.

Intervenuto nel consueto appuntamento su 'Bobo TV', format presente sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha provato a fare un pronostico su chi, alla fine, conquisterà il titolo.

Tante critiche al gioco dell'Inter contro lo : il 2-1 finale in favore dei nerazzurri non ha comunque soddisfatto Cassano.

"L'Inter non è una grande squadra. Se continua così e alla fine vince, sarò il primo a dire 'L'Inter ha giocato di m... e ha vinto lo Scudetto. E allora che vuol dire?'. Sentivo Bielsa dopo il 6-2 contro il , voglio avere una filosofia come quella, di una squadra votata all'attacco. Sono nato così e preferisco continuare così. La gara con lo Spezia è stata oscena, ho dovuto cambiare canale. Senza l'errore di Provedel non so come sarebbe finita".