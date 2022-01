Cassano ricoverato in ospedale per Covid. La moglie: "Sta bene"

Antonio Cassano ricoverato a Genova dopo aver contratto il coronavirus. L'ex attaccante di Sampdoria, Roma, Bari e Real Madrid tra le altre, dopo aver passato gli ultimi giorni dello scorso anno positivo e a inizio 2022 è stato costretto al ricovero nel capoluogo ligure.

Nelle ultime ore, infatti, lo stato generale di Cassano è leggermente peggiorato, portando al ricovero presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, dove opera l'equipe del professor Matteo Bassetti, noto virologo nel biennio di pandemia.

In ogni caso, le condizioni di salute di Cassano non sono comunque gravi e non destano preoccupazione, sensibilmente migliorate. Il ricovero, però, sarebbe stato necessario per una maggiore attenzione medica nei confronti del 39enne barese.

La stessa moglie di Cassano, Carolina Marcialis, ha confermato tramite Intagram:

"Antonio è in ospedale e sta bene, è vaccinato con due dosi".

Secondo il Corriere della Sera, che cita fonti ospedaliere, potrebbe essere già dimesso giovedì:

"Proprio il fatto che fosse vaccinato con doppia dose ha consentito di avere un quadro meno aggressivo della malattia e gli permetterà di essere dimesso dopo solo tre giorni di ospedale".

Era stata la stessa Marcialis, a confermare tramite Instagram la positività del marito al Covid a fine dicembre, evidenziando come il classe 1982 fosse in isolamento da diversi giorni:

"Per tutti queli che mi hanno chiesto se dormivo con Anto che è positivo ovviamente no! Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio".

Quarant'anni il prossimo luglio, Cassano ha smesso con il calcio professionistico nel 2017, dopo l'ingaggio con il Verona e l'immediato addio alla maglia gialloblù senza mai scendere in campo. Nell'ultimo anno e mezzo è protagonista fisso su Twitch, ospite della BoboTv, canale creato dall'amico Christian 'Bobo' Vieri per parlare di tutti gli ultimi eventi calcistici del momento.