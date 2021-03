Cassano azzera Conte: "Ci prende per il culo, Inter ridicola in Champions"

Cassano duro su Conte: "Ha capito che non è Guardiola? L'Inter vincerà lo Scudetto ma non gioca bene, in Europa PSG e City ti fanno una testa così".

All'indomani delle parole di Antonio Conte sull'uscita prematura dell'Inter dalla Champions, arriva la dura reprimenda di Antonio Cassano. L'ex attaccante, a 'Bobo TV', commenta senza filtri operato e pensiero del tecnico salentino.

"L'Inter ha l'obbligo di vincere lo scudetto, lo vincerà, ma non gioca un bel calcio. PSG e City ti fanno una testa così, come un pallone. L'Inter in Coppa è stata ridicola, arrivata dietro allo Shakhtar".

"L'Inter continua a non giocare bene, soprattutto in Europa. E in Italia giochi una volta a settimana. Se Conte ha fatto errori clamorosi, è un problema suo".

Cassano non le manda a dire.