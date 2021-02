Conte tra Scudetto e rimpianto: "Se fossimo in Champions ce la giocheremmo"

L' Inter batte anche il Genoa e vola in classifica. Primo posto consolidato per i nerazzurri, in virtù di un ruolino di marcia inarrestabile che fa felice Antonio Conte.

L'allenatore salentino si gode la vetta, ma a 'Sky' non nasconde il rammarico per la precoce uscita di scena dall'Europa.

"Il Genoa era in forma, siamo stati bravi a fare 3 goal e ad avere il giusto approccio. Siamo contenti perchè il lavoro sta pagando, aveva già pagato l'anno scorso, ma la squadra sta prendendo coscienza dei propri mezzi e sta crescendo. Stiamo maturando tanto. Guarderò Roma-Milan? Sì".

"Sappiamo benissimo che mancano 14 partite, volevo aspettare Inter-Genoa e la partita col Parma perchè sulla carta sembrano abbordabili ma noi, per dare soddisfazioni al popolo nerazzurro, dobbiamo dimostrare che in questi casi o contro una big non fa differenza".

"Non c'è stato un patto Scudetto, quando alleni o giochi nell'Inter devi giocare sempre per vincere. La storia del club parla molto chiaro, sono tanti anni che non si vince e al mio primo anno ci siamo andati molto vicini".

"Quest'anno la delusione per essere usciti immeritatamente dalla Champions ci ha fatto fare un'introspezione, per alzare il livello di tutti ed essere più competitivi. Se ora fossimo in Champions penso che ce la potremmo giocare".

"Negli anni precedenti il gap con la Juve era di oltre 20 punti, quindi già l'anno scorso ci sono stati miglioramenti. E ora abbiamo ancora continuato, il nostro competitor dev'essere chi vince. Fin qui abbiamo fatto qualcosa di bello ed importante, dobbiamo continuare così pur sapendo che tra noi si è creata una grande empatia".

"Le incertezze societarie? Per rispetto della storia e dei tifosi devi concentrarti sul campo, io e i calciatori incidiamo con quelle che sono le nostre facoltà, senza poter influenzare altro".

"Tra Parma e Atalanta passeranno 4 giorni, c'è tutto il tempo per recuperare. Metteremo la formazione migliore".