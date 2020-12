Cassano bacchetta Conte: "Inter imbarazzante contro il Napoli"

L' ha vinto l'importante scontro diretto contro il , ma con molta fatica e un po' di fortuna. Troppa fatica, ad esempio, secondo Antonio Cassano. Nella consueta diretta su Twitch con Vieri, l'ex giocatore ha voluto dire la sua proprio sull'Inter.

"Contro il Napoli l'Inter è stata una roba imbarazzante. Hanno giocato in 11 contro 10 e potevano perdere 4-1. Questo mi fa pensare che l'Inter non sia una grande squadra. Se sei una grande squadra, in superiorità numerica chiudi la partita, giochi per fare il secondo goal. Non schieri il 5-4-1 per pensare a non subire più goal".