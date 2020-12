Caso Suarez, le intercettazioni: "Dobbiamo fargli un esame da principianti"

Le intercettazioni delle telefonate che hanno portato all'esame di italiano di Suarez: "Non possono saltare 10 milioni all'anno per un B1".

Il caso dell'esame di italiano combinato per Luis Suarez tiene banco. Anche Fabio Paratici, CFO del club bianconero, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di .

A fare chiarezza sulla situazione sono le intercettazioni pubblicate nell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Viene evidenziato come Maria Turco, avvocato dello studio Chiappero, legale della , abbia chiesto un esame semplice.

"Dobbiamo fargli una roba da principianti”

Il direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia, Simone Olivieri, spiega invece la procedura ad hoc adottata per l'organizzazione dell'esame.

“Ho voluto dare una connotazione formale perché poi non volevo si pensasse che è stato fatto un esame ad hoc per la persona. Così per la questione Covid abbiamo spezzato la sessione a giovedì”.

Ribadendo, in seguito, anche che Suarez potrà seguire un corso apposito per passare l'esame (“Con il corso che fa c’è un certa garanzia sul risultato”). La conferma arriva direttamente da Stefania Spina, professoressa che ha fatto sostenere l'esame B1 di italiano a Suarez.

"Io gli do i testi di tutte le prove e lui se se le impara lo supera".

Olivieri in più occasioni rassicura anche che l'esame sarebbe stato sostenuto senza altre persone presenti, sfruttando anche le nuove normative a causa del Covid-19.

“Sarà nostra cura fare in modo che l’esame avvenga in un aula con tutti fuori per motivi di Covid. Cercheremo di fare in modo che sia uno studente come tutti gli altri [...] Abbiamo la fortuna che comunque le persone, sempre pre la questione del Covid, non potranno entrare. Questo ci dà una mano”.

"Non dovrebbe, deve passare. Passerà, perché 10 milioni a stagione di stipendio non li puoi far saltare perché non ha il B1".

In più, Stefania Spina aggiunge che Suarez passerà l'esame anche per una questione economica: un trasferimento troppo ingombrante da poter bloccare per un esame.