Caso Suarez, l'avvocato Turco: "Ho chiesto esame senza riguardi"

Dopo la pubblicazione delle intercettazioni e l'apertura di un'inchiesta da parte della FIGC arriva una lunga dichiarazione dell'avvocato Maria Turco, legale dello studio Chiappero, che ha tenuto i contatti con l'Università per stranieri di in merito all'esame di Luis Suarez.

L'avvocato Turco, nel lungo comunicato all'ANSA, ha seccamente smentito qualsiasi trattativa o accordo per facilitare la prova.

"Nelle mie funzioni di legale ho messo in contatto Luis Suarez con l'Università per stranieri di Perugia. Tale contatto faceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1, richiesto dalle normative in vigore".