Caso Negreira, l'UEFA apre un procedimento sul Barcellona

L'UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento nei confronti del Barcellona per il 'Caso Negreira'. Ora rischia l'esclusione dalle coppe.

L'UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento nei confronti del Barcellona per il 'Caso Negreira'. I blaugrana, ora, rischiano anche l'esclusione dalle coppe europee per una o più stagioni.

"I n conformità con l’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli Ispettori Etici e Disciplinari UEFA sono stati nominati oggi per condurre un’indagine riguardante una potenziale violazione del quadro legale UEFA da parte dell’FC Barcelona in relazione al cosiddetto Caso Negreira. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito”, si legge nella nota dell'UEFA.

Ma in cosa consiste il cosiddetto 'Caso Negreira'? Enriquez Negreira è un ex arbitro spagnolo, indagato dall'Agenzia delle Entrate spagnola per pagamenti di circa 7 milioni di euro (tra il 2003 e il 2018) alla sua società, la Dasnil 95, da parte del Barcellona. Dopo il ritiro, avvenuto nel 1992, Negreira ha assunto il ruolo di vicepresidente della Commissione Tecnica Arbitrale dal 1994 al 2018.

La notizia, nelle scorse settimane, ha fatto il giro del mondo costringendo il Barcellona a chiarire la sua posizione. Non abbastanza per l'UEFA, che ha deciso di vederci più chiaro. La sola apertura dell'inchiesta potrebbe ora portare pesanti sanzioni a livello sportivo, compresa come detto l'esclusione del Barcellona dalle prossime edizioni delle coppe europee.

Intanto il Real Madrid, storico rivale dei blaugrana, ha già annunciato di volersi costituire come parte lesa nel procedimento aperto dal Tribunale di Barcellona per il caso Negreira dopo essersi rifiutato di firmare la lettera scritta dagli altri club di Liga in cui si esprimeva forte preoccupazione per quanto venuto alla luce.

Per la giustizia sportiva spagnola l'eventuale reato compiuto dal Barcellona sarebbe caduto in prescrizione. Un'eventuale condanna del club da parte della giustizia ordinaria però potrebbe cambiare le cose.