Caso Covid, Immobile si sfoga su Instagram: "Sono stanco e schifato"

Ciro Immobile risponde ad alcuni attacchi mediatici: "Buttate fango contro le persone". La moglie: "Scrivete di lui come calciatore, non come uomo".

Ciro Immobile è a disposizione per la trasferta della a . Forse addirittura dal primo minuto, come anticipato da Simone Inzaghi nella conferenza della vigilia. Sereno, ma non troppo. Perché qualche insinuazione dei media sulla vicenda Covid delle ultime settimane, e su un presunto mancato rispetto del protocollo, non gli è proprio andata giù.

A poche ore dal match contro i calabresi, così, Immobile si è sfogato sul proprio profilo Instagram, pubblicando una story in cui la propria rabbia traspare in maniera evidente:

"Io sono basito. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e cimentare odio e cattiveria contro le persone. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre e ingoiare accuse completamente ingiuste. Sono stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore perché voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. Vergognatevi!!!".

A dar manforte a Immobile è stata Jessica Melena, la moglie, con un'altra story:

