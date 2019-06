Casillas applaude al mercato della Juventus: "Magia pura"

Iker Casillas esalta le mosse della Juventus sul calciomercato: "Gli acquisti li fa Houdini, magia pura". A chi si riferisce?

Il suo futuro da calciatore è a forte rischio dopo l'infarto che lo ha colpito qualche settimana fa durante un allenamento col , ma Iker Casillas segue attentamente anche le mosse delle varie società sul mercato e attraverso Twitter esalta il lavoro della .

Il portiere spagnolo infatti ha pubblicato un tweet di elogio nei confronti della dirigenza bianconera, paraganata addirittura al mago Houdini.

Los fichajes de la @juventusfc los hace Houdini. Magia pura... 🎩 pic.twitter.com/iCrV8Zvaps — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 25, 2019

"Gli acquisti della Juventus li fa Houdini, magia pura".

Non è chiaro a quali acquisti si riferisca esattamente Iker Casillas ma è probabile che le voci su De Ligt, dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo solo dodici mesi fa, abbiano particolarmente colpito lo spagnolo.

Complimenti sinceri insomma e ancora più apprezzati dalla Juventus se si pensa come Casillas, specie ai tempi del , sia stato sempre e solo un avversario per i bianconeri. Ma non solo.

Poco tempo fa infatti lo stesso Casillas aveva confessato la sua simpatia per il , scelto come club italiano preferito dall'ex portiere del Real.