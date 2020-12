Casertana in nove, furia Castaldo: "Mi vergogno di essere italiano"

Una partita surreale quella che la Casertana ha dovuto giocare con soli nove uomini contro la Viterbese, il capitano della formazione campana Gigi Castaldo ha espresso tutta la propria rabbia a nome della squadra al termine dei novanta minuti.

Intervenuto direttamente sul sito ufficiale del club, l'attaccante ha esploso la propria rabbia:

"Lo dicevo anche in campo durante la partita. Mi vergogno di essere italiano e calciatore. Si è toccato il fondo. Si è giocato con la vita delle persone. Durante la gara mi veniva da ridere. Forse da capitano ho sbagliato a non radunare la squadra dicendo di non scendere in campo. Si è messa una partita di calcio davanti alla vita. Siamo rappresentati malissimo. La speranza è che i tre ragazzi che stavano male risultino negativi".