"Casemiro e Kroos non giocherebbero un minuto con me": il Real Madrid licenzia il tecnico delle Juvenil B

Dopo la pesante sconfitta subita nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, il Real Madrid si sta preparando alla sfida di campionato contro il Barcellona.

Nel frattempo però le merengues, secondo quanto riportato dall'Ansa, hanno provveduto a licenziare il tecnico delle 'Juvenil B' Benito a causa di dichiarazioni considerate fuoriluogo nei confronti di Casemiro e Kroos.

Benito è inoltre opinionista radio-tv di Movistar e Cadena Ser. E proprio l'intervento a queste emittenti gli è costato caro.

"Casemiro e Kroos con me non giocherebbero nemmeno un minuto. Sono giocatori molto lontani dal loro livello abituale, che in questo momento non dovrebbero scendere in campo. Quando c'è il vento a favore si naviga alla grande, ma in questo momento invece imbarchiamo solamente acqua".