Carson titolare nel Manchester City: prima presenza in Premier da dieci anni

Il portiere inglese ha vinto la Champions League con il Liverpool nella finale di Istanbul contro il Milan. Al City nel 2019, gioca la sua prima gara.

Ha vinto la Premier League ed ora può dare spazio alle riserve. Guardiola, nuovamente sul tetto d'Inghilterra con il suo Manchester City, passa alla cassa e distribuisce minuti per chi ha giocato meno nella rimonta trionfale che ha portato al successo della Premier League 2020/2021. In campo anche Scott Carson.

Chi è costui? Il terzo portiere del Manchester City, arrivato in città nel 2019 dal Derby County. Carson, classe 1985, era stato acquistato come estremo difensore d'esperienza dietro il titolarissimo Ederson, nonchè il secondo Zack Steffen. Ora è arrivato anche il suo momento.

Contro il Newcastle, nel 37esimo e penultimo match di Premier, Carson è stato scelto da Guardiola, per la prima presenza ufficiale con il Manchester City non solo in questa stagione, considerando tutte le competizioni, ma bensì dal suo arrivo all'Etihad nel 2019.

36enne inglese, Carson faceva parte del Liverpool che sconfisse il Milan in finale di Champions League, nella tragedia rossonera di Istanbul. Campione d'Europa ben undici anni fa, da allora ha girovagato per l'Inghilterra, giocando anche due annate guarda caso in Turchia, con il Bursaspor.

Nella rosa di Guardiola, Carson non è il giocatore più anziano, seppur di poco: capitan Fernandinho è infatti nato qualche mese prima del compagno di squadra, che potrà dunque fregiarsi di Campione d'Inghilterra dopo aver vinto la medaglia d'oro europea in Turchia nel 2005.

Nelle ultime annate Carson è sceso in campo solamente nella seconda serie inglese, e considerando anche il biennio turco, l'ultima presenza in Premier League era datata 2011, ben dieci anni fa. Ora il sogno di poter scendere in campo con la maglia del Manchester City, da titolare.

Nonostante la Premier League vinta e una finale di Champions che si avvicina sempre più, contro il Newcastle i cambi effettuati da Guardiola non sono stati però totali: titolari ad esempio Rodri, Gundogan, Walker e Sterling, oltre alle chances per Ferran Torres, Akè e ovviamente, Carson.