Il Brasile ferma 8 calciatori di Premier League: non potranno giocare nel weekend

La Federcalcio brasiliana ha fermato gli 8 calciatori di Premier che hanno lasciato in anticipo il ritiro: applicata la 'regola dei 5 giorni'

La Federcalcio brasiliana ferma otto giocatori in Premier League. Secondo quanto appreso da Goal, la FIFA ha comunicato ai club inglesi - Liverpool, Manchester City, Leeds e Manchester United - che, secondo la 'Regola dei cinque giorni' imposta dalla federazione carioca, non potranno schierare i calciatori brasiliani convocati dalla nazionale.

Prosegue la disputa tra le società inglesi e la Federcalcio brasiliano, con un nuovo episodio che arricchisce la vicenda. I club sono stati informati che in caso di mancato rispetto della regola potrebbero incappare in sanzioni pesanti, fino alla sconfitta a tavolino. La Federazione brasiliana ha optato per questa soluzione in seguito al ritorno anticipato in Inghilterra di alcuni calciatori, che hanno lasciato il ritiro prima dell'ultimo turno di qualificazione ai Mondiali in Qatar in programma nel 2022.

I calciatori coinvolti sono i tre del Liverpool (Alisson, Fabinho e Firmino), i due del Manchester City (Ederson e Gabriel Jesus), il centrocampista dello United Fred, il difensore del Chelsea Thiago Silva e la stella del Leeds United di Bielsa, Raphinha. Discorso diverso per Richarlison: grazie all'ottimo rapporto tra Everton e federazione brasiliano, il classe 1997 non è inserito nella lista dei calciatori che devono rispettare la regola.

Sulla scia della decisione della Federcalcio brasiliana, anche Cile, Messico e Paraguay hanno chiesto alla FIFA di applicare la 'Regola dei cinque giorni'. Coinvolti Raul Jimenez del Wolverhampton, Sierralta del Watford, Almiron del Newcastle e Brereton Diaz del Blackburn.

La 'regola dei cinque giorni' è stata ideata per non permettere ai club di influenzare i calciatori e spingerli a tornare in anticipo dal ritiro delle nazionali. Secondo quanto previsto dalla FIFA, non possono essere utilizzati per un periodo di cinque giorni dall'ultimo impegno della nazionale, e in questo caso dal 10 al 14 settembre.

Nei giorni scorsi, i club di Premier League aveva deciso all'uninanimità di vietare ai propri calciatori di partecipare all'ultimo turno di qualificazioni e rientrare in anticipo se la quarantena di 10 giorni fosse stata obbligatoria.

In caso di mancato rispetto della regola, secondo l'articolo 22 del codice disciplinare il club sarà puntio con la sconfitta a tavolino e una multa. Previste sanzioni anche per il calciatore stesso.