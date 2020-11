Carragher azzera Pogba: "Non è un grande giocatore, va ceduto"

L'ex difensore del Liverpool contro Paul Pogba: "Ci è stato detto che avrebbe portato il Manchester United in alto, ma io penserei di venderlo":

Un avvio di stagione ancora una volta problematico quello del , che non riesce a trovare la giusta continuità per tornare tra le big della Premier League. Da quando è tornato in maglia Red Devils Paul Pogba non è mai riuscito a esprimere le proprie qualità, complice anche una lunga serie di infortuni che ne hanno fotemente limitato il minutaggio.

Oggi l'ex non è ancora un punto fermo dell'undici di Solskjaer e l'ex difensore Jamie Carragher ha ridimensionato le qualità del numero 6 ai microfoni del 'Daily Mail'.

"Penso che in un certo senso tutti siano scontenti della sua posizione. Il fatto che ne stiamo ancora parlando quattro anni e mezzo dopo il suo arrivo, suggerisce che non è mai stato abbastanza bravo in varie impostazioni tattiche. Adesso non metterei Pogba nella formazione titolare dello United perchè non credo sia un grande giocatore".

Secondo Carragher il Manchester United dovrebbe provare a monetizzare con la cessione di Pogba nella prossima sessione di mercato: