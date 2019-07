Carnevali a Goal: "Boateng torna al Sassuolo e vedremo cosa fare"

L'esperienza al è durata soltanto sei mesi per Kevin-Prince Boateng, che lascia il club blaugrana dopo sole quattro presenze tra e Coppa del Re. Il centrocampista ghanese farà ritorno al , ma il suo futuro è ancora incerto.

L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Goal:

"Non ho mai detto che non lo aspettavamo più, quell'intervista è stata fatta prima del 30 giugno, quando non sapevamo ancora le intenzioni del Barcellona, non sapevamo se volevano trattenerlo o mandarlo ancora in prestito a un altro club spagnolo. In questo momento sappiamo che Boateng torna al Sassuolo, poi vedremo insieme cosa fare".