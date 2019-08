Careca durissimo con Icardi: "Non vuole il Napoli? Vada al diavolo"

Niente da fare: nonostante l'apertura dell' , che ha accolto con favore i 65 milioni fatti pervenire dal , Mauro Icardi rimane fermo sulla propria posizione di non accettare il trasferimento. Un atteggiamento che ha irritato un grande della storia azzurra: Antonio Careca.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex centravanti brasiliano, campione d' con il Napoli di Diego Armando Maradona e ancor oggi amatissimo sotto il Vesuvio, ha rilasciato una lunga intervista al 'Mattino'. Tanti gli argomenti: la squadra di Ancelotti, ovviamente, ma anche l'approdo di Sarri alla e... Icardi, ovviamente. Ed è partita una bordata niente male.

"Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri? Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nel Napoli non perderei neppure un secondo in più. Poi il Napoli il numero 9 ce l'ha ed è forte".