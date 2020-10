Caputo da record: è il più vecchio a segnare all'esordio in Nazionale

Francesco Caputo è il più vecchio esordiente a segnare con la maglia dell'Italia: "Il sogno è realtà. Io come Schillaci? Mai dire mai...".

Una serata da ricordare per Francesco Caputo, che dopo l'ultima splendida stagione in realizza il sogno di andare a segno con la maglia della Nazionale all'esordio assoluto. Una rete che sigla anche un importante record nella storia azzurra.

Ai microfoni della 'Rai' il centravanti del ha commentato l'accostamenteo con Schillaci in vista dei prossimi Europei:

"Io come Schillaci? Mai dire mai, ce la metterò tutta a mettere in difficoltà il mister. Ma prima c’è una stagione lunghissima, devo pensare innanzitutto a fare bene in campionato".

Una serata perfetta per Caputo, che ora proverà a giocarsi le proprie carte per conquistare un posto fisso in Nazionale:

"Ora il sogno è realtà, esordire con un goal con la Nazionale è davvero il massimo. Ora cercherò di continuare su questa strada. I rigori con Berardi? Con lui non c’è nessun tipo di problema, decidiamo al momento".

All'età di 33 anni e due mesi Caputo diventa così il più anziano a segnare al debutto in Nazionale, superando il collega Pavoletti, che aveva timbrato il suo primo goal a 30 anni, sempre in un 6-0 contro il Liechtenstein.