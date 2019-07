Caputo al Sassuolo, ora è ufficiale: arriva a titolo definitivo

Francesco Caputo lascia l'Empoli e resta in Serie A: giocherà con il Sassuolo. Il calciatore sarà presentato oggi.

Colpo interessante del , che dall' annuncia l'acquisto di Francesco Caputo. Autore di un ottimo campionato con i toscani, nonostante la retrocessione, Caputo è pronto a rimettersi in gioco sempre in , ma stavolta con la maglia neroverde.

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Caputo Francesco ('87, attaccante): acquisito a titolo definitivo dall'Empoli F.C. Il calciatore sarà presentato alla stampa oggi, sabato 13 Luglio, alle ore 12,30 presso la sala stampa del Mapei Football Center assieme a Junior Traorè".

L'attaccante sarà presentato oggi alle ore 12.30 al Mapei Football Center insieme a Junior Traorè. Il comunicato ufficiale è su https://t.co/5tkCfzrLKT#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/zJznpm18nD — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 13 luglio 2019

Questo il comunicato del Sassuolo, che quindi regala un nuovo colpo al tecnico De Zerbi. Nel giro di due giorni sono stati ufficializzati gli acquisti di Caputo, Traoré (sempre dall'Empoli) e di Toljan dal .

Non si può certo dire che la dirigenza del Sassuolo non stia mettendo a disposizione di De Zerbi un'ottima squadra per cercare di crescere ancora.