Capello stronca la Juventus: "Il Barcellona poteva farne otto"

Fabio Capello ha commentato la sconfitta patita dalla Juventus contro il Barcellona: “Sono rimasto scioccato dalla differenza in intensità”.

E’ arrivata allo Stadium la prima sconfitta in assoluto della nuova di Andrea Pirlo. La compagine bianconera, che in campionato è reduce dai due pareggi consecutivi ottenuti contro e , in non è riuscita a superare l’esame .

I blaugrana si sono infatti imposti a con un 2-0 che probabilmente nemmeno spiega quanto superiori siano stati gli uomini di Ronald Koeman. La ha infatti deluso sotto diversi punti di vista, così come sottolineato anche da Fabio Capello negli studi di Sky dopo il triplice fischio finale.

“La Juventus ha sofferto molto contro un Barcellona in crisi. Mi ha colpito la differenza che c’è stata tra una squadra in costruzione che ha anche perso il Clasico ed una al top in . Sono rimasto scioccato dalla differenza di intensità e di giocate. Il Barcellona mi ha impressionato davvero, poteva fare otto goal mentre ne ha fatti solo due che non c’entravano nulla”.

L’ex tecnico della Juventus ha spiegato cosa non ha funzionato.

“C’era un uomo, Chiesa, che era spesso libero e che andava sfruttato, invece tutte le giocate sono state concentrate sempre su Dybala e dalla sua parte. Non si è quindi riuscito ad aprire il gioco e quindi il Barcellona aveva possibilità di recuperare palla velocemente. C’era un’altra rapidità e questo mi fa essere dubbioso su ciò che abbiamo in Italia. E’ stata tutta la Juve a mancare in velocità, è stata sempre pressata e anticipata”.

Se la Juve ha deluso, il Barcellona ha in qualche modo sorpreso.