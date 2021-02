Capello pazzo di Barella: "E' tra i primi 3 centrocampisti d'Europa"

Fabio Capello esalta Nicolò Barella, faro dell'Inter e della Nazionale: "Ha la corsa di Hakimi e più qualità del marocchino".

Nell'Inter capolista, reduce da cinque successi di fila in campionato, c'è un giocatore che sta raccogliendo consensi a qualunque latitudine: sulla qualità di Nicolò Barella non sembrano esserci grossi dubbi.

Il centrocampista sardo è stato uno dei migliori in campo nel 3-0 al Genoa: non ha segnato, ma si è reso utilissimo in entrambe le fasi, recuperando palloni e smistandoli pericolosamente nell'area di rigore ligure.

Nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club', Fabio Capello ha usato parole importanti per l'ex Cagliari, i cui miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.

"L'Inter ha uno fra i 3 migliori centrocampisti d'Europa: Barella, signori, Barella. Non c'è dubbio su questo: ha corsa, visione di gioco. Lui quando va a crossare sulla destra lo mette sempre giusto il pallone. Ha la corsa di Hakimi e una qualità superiore ad Hakimi, perchè Hakimi quando arriva lì butta la palla, Barella la mette, che è una cosa differente".

La maturazione di Barella è manna dal cielo anche per la nostra Nazionale: c'è da scommetterci che, ai prossimi Europei, il gioiello nerazzurro sarà uno dei protagonisti assoluti.