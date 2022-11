Caos sulla fascia One Love ai Mondiali: cos'è e cosa sta succedendo

Sette nazionali europee rinunciano alla fascia One Love per paura di sanzioni, la FIFA chiarisce: "Sempre valida la campagna No Discrimination".

Al secondo giorno è già caos in Qatar. L'oggetto della disputa tra sette nazionali europee (Inghilterra, Olanda, Galles, Germania, Belgio, Danimarca e Svizzera)e la FIFA è la possibilità di indossare la fascia One Love da parte dei rispettivi capitani.

COS' È LA FASCIA ONE LOVE

La fascia One Love sostituirebbe la classica fascia da capitano come simbolo di inclusività, in particolare a favore della libertà sessuale e contro ogni criminalizzazione. Sulla fascia è stampato un cuore arcobaleno e la scritta One accanto.

COSA RISCHIA CHI INDOSSA LA FASCIA ONE LOVE AI MONDIALI

I capitani di sette nazionali europee, con in testa Harry Kane e Virgil Van Dijk, avrebbero voluto indossare la fascia One Love durante le partite dei Mondiali in Qatar ma la FIFA lo ha di fatto vietato, costringendo le Federazioni a diramare un comunicato in cui annunciano la rinuncia alla fascia.

"La FIFA è stata molto chiara sulle sanzioni che i nostri capitani avrebbero indossando la fascia One Love in campo. Come federazioni non possiamo mettere i nostri giocatori in questa posizione, così abbiamo chiesto ai capitani di rinunciare. Eravamo pronti a pagare delle multe... ma non possiamo comunque mettere i giocatori nelle condizioni di essere ammoniti o magari costretti a lasciare il campo. Siamo molto frustrati dalla decisione della FIFA, i nostri giocatori e allenatori sono delusi: sono forti sostenitori dell'inclusione e mostreranno supporto in altri modi".

LA RISPOSTA DELLA FIFA

La FIFA, tramite il presidente Infantino, ha ribadito il suo impegno contro ogni forma di discriminazione ma allo stesso tempo ha invitato tutti i partecipanti ai Mondiali al rispetto delle regole, mettendo a disposizione un'altra fascia speciale.

"A seguito delle discussioni, la FIFA può confermare che la sua campagna No Discrimination è stata anticipata dalla prevista fase dei quarti di finale in modo che tutti i 32 capitani abbiano l'opportunità di indossare questa fascia durante la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022

Ciò è in linea con l'Articolo 13.8.1 del Regolamento Equipaggiamento FIFA, che afferma: "Per le Competizioni Finali FIFA, il capitano di ciascuna Squadra deve indossare la fascia da capitano fornita dalla FIFA".

I regolamenti della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, approvati da tutti i partecipanti al gioco, esistono per preservare l'integrità di tutti i partecipanti e sono ugualmente applicabili a tutte le squadre in competizione.

La FIFA è un'organizzazione inclusiva che vuole mettere il calcio a beneficio della società sostenendo cause buone e legittime, ma deve essere fatto nel quadro delle regole della competizione che sono note a tutti.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ribadito il suo sostegno alla comunità LGBTQI+ durante la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

"Ho parlato di questo argomento con la massima leadership del Paese. Hanno confermato e posso confermare che tutti sono i benvenuti. Se qualcuno dice il contrario, beh, non è l'opinione del Paese e non è certamente l'opinione della FIFA".