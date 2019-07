Caos Jony alla Lazio, il presidente del Malaga non ci sta: "Sono nel mondo dei sogni"

Quando tutto sembrava risolto, il caos tra Jony, la e il Malaga torna sulla scena. L'esterno spagnolo è stato ufficializzato come nuovo acquisto biancoceleste da pochi giorni. Il presidente degli andalusi però non ci sta. Di nuovo.

Già due settimane fa Abdullah Al Thani, sceicco e numero uno della squadra di Segunda Division, aveva affermato di non aver firmato nulla per dare l'ok al trasferimento di Jony via clausola.

Quel primo caos sembrava risolto con l'ufficialità e con gli esordi in amichevole dello spagnolo, ma non era così. Ed ecco la nuova provocazione di Al Thani.

They are in Dream until now

Let see soon what will happen 🖐🏾