Cannavaro flirta col ritorno in panchina: proposte da Galatasaray e Polonia

Il Galatasaray e la Polonia tentano Fabio Cannavaro, senza una panchina dal settembre 2021 quando lasciò il Guangzhou Evergrande.

Sono passati nove mesi da quando Fabio Cannavaro ha concluso il rapporto con il Guangzhou Evergrande, complici alcuni problemi economici del club con cui ha ottenuto i maggiori successi da allenatore: da allora è iniziato un lungo periodo di riflessione sul da farsi, che presto potrebbe sfociare in una nuova panchina.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', sono due le opzioni più calde per il futuro dell'ex capitano della Nazionale: da un lato il Galatasaray, dall'altro la nazionale della Polonia.

Per quanto riguarda la società turca, servirà però prima attendere l'esito delle elezioni relative alla presidenza: una delle due cordate in lizza ha come obiettivo quello di affidare la direzione sportiva ad una figura occidentale e la panchina proprio a Cannavaro, che per ora pare interessato al progetto di rilancio dopo un'annata da dimenticare per il club di Istanbul.

L'altra pista porta in Polonia, anche se in questo caso non si tratta di una prima volta: Cannavaro aveva ricevuto un'offerta dalla Federcalcio polacca già a gennaio, rifiutando un contratto di due anni e mezzo. I rapporti col presidente federale Cezary Kulesza sono comunque rimasti ottimi, tanto che bisogna registrare un nuovo tentativo di convincimento dell'ex difensore, sorpreso da questo ritorno di fiamma.

L'attuale commissario tecnico Czeslaw Michniewicz ha infatti centrato la qualificazione ai Mondiali in Qatar ma qualcosa, nelle ultime settimane, sembra essersi rotto: il pesante 6-1 subìto in Nations League sul campo del Belgio non ha fatto felice Kulesza, sempre attratto dalla figura di Cannavaro che potrebbe fare dietrofront all'idea di poter disputare la rassegna iridata a fine anno.

Si tratterebbe di una sorta di battesimo del fuoco nel calcio europeo dopo la lunga esperienza accumulata in Cina, utile ad arricchire un curriculum bisognoso di una parentesi diversa da quelle precedenti, che consentirebbe a Cannavaro di fare il definitivo salto di qualità come allenatore.