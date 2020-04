Il candidato alla presidenza del Vasco: "Il Flamengo torna a trattare Balotelli"

Mario Balotelli conteso tra Flamengo e Vasco da Gama. Il candidato alla presidenza Luiz Roberto Leven Siano: "Lo stanno trattando".

Dopo una breve esperienza nella sua il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere in Sudamerica, precisamente in . Ad attenderlo due prestigiosi club come il Vasco da Gama e soprattutto il Flamengo, che sembra aver già iniziato il suo pressing sul giocatore.

La conferma arriva direttamente dal candidato alla presidenza del Vasco da Gama, che ai microfoni di 'ESPN' ha svelato l'interesse dei rivali:

"Il Flamengo ha provato a ingaggiare Balotelli l'anno scorso e hanno fallito, ora ci stanno riprovando di nuovo. Penso che un giocatore di questo livello attiri molte squadre in giro per il mondo".

Lo stesso Luiz Roberto Leven Siano ha poi confermato di aver già definito l'arrivo di un grande nome per l'anno prossimo:

"Scoprirete di chi si tratta, preferisco prima chiudere l'operazione. Sarà il primo giocatore 'bloccat'o dal Vasco per il 2021. Stiamo discutendo i dettagli del contratto con i suoi avvocati".

Un progetto ambizioso che negli ultimi giorni aveva tirato in ballo nomi come quelli di Ibrahimovic e Giovinco oltre allo stesso Balotelli.