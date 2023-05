Cancelo due volte campione: vince il titolo col City e col Bayern

L'esterno portoghese ha giocato la prima parte della stagione in Inghilterra, prima di andare in Germania: entrambe le squadre hanno vinto il titolo.

Vincere il campionato è un'esperienza che la maggior parte dei calciatori professionisti non vive mai nel corso di una carriera. C'è poi chi lo vince una sola volta, e che lo ricorda per tutta la vita. Pochi lo vincono molto spesso: sono i calciatori più forti e famosi del mondo.

Coman lo vince ogni anno da 11 anni, ma è un caso a parte.

Poi ci sono rarissimi calciatori che vincono due campionati nella stessa stagione.

Ecco, da ieri Joao Cancelo è uno di questi.

L'esterno sinistro portoghese è infatti sia campione d'Inghilterra che campione di Germania.

Cancelo aveva iniziato la stagione alla corte di Pep Guardiola, al City, dove sembrava un titolare inamovibile, plasmato dal genio catalano in uno dei migliori interpreti del suo ruolo al mondo.

Poi però qualcosa si è rotto: le panchine, i dissapori, un mondiale sottotono.

Ecco che per Cancelo si è aperta la strada della cessione al Bayern Monaco.

Ieri, dopo una giornata assurda, il Bayern ha vinto l'undicesimo campionato consecutivo, complice il pareggio per 2-2 del Borussia Dortmund in casa col Mainz.

Festa grande, foto col trofeo in mano e tanta felicità. Felicità doppia rispetto agli altri per Cancelo, che potrà mettere in bacheca non una ma ben due medaglie d'oro con su scritto "Stagione 22-23, campione".