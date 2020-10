Campionato sospeso in Repubblica Ceca: Sparta-Lille però si gioca regolarmente

La federazione ceca ha dovuto sospendere il campionato, visto l'aumento dei casi di Covid-19 nel paese. Lo Sparta ospiterà comunque il Lille.

In tutta Europa, in tutto il mondo, come in , dilaga purtroppo il Covid-19; la , con la deicisione presa dal Governo e dalla federazione, ha deciso di sospendere il massimo campionato di calcio, per un rischio troppo elevato.

ℹ️ V ČR se aktuálně nemohou konat sportovní soutěže. Sparta dostala výjimku na nadcházející zápas Evropské ligy s . Utkání bohužel odehrajeme bez diváků. Pokud nedojde ke změně, Spartu nebude možné podpořit ani na venkovních duelech EL. #acsparta



Occhi puntati quindi anche sull' , visto che domani, per lo stesso girone del , si giocherà la partita tra Sparta Praga e Lille. Il club ceco ha comunque annunciato che la partita si giocherà regolarmente a Praga, ma senza ovviamente la presenza del pubblico.

Una concessione che per adesso però è valida solo per la gara di domani e non per tutte le altre del girone, si attenderà un nuovo comunicato. Allo stadio domani ci saranno solo 350 persone che verranno accolte presso l'impianto per motivi lavorativi.