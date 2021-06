Campionato Primavera, fase finale: tabellone, date e orari

Si giocano le gare ad eliminazione diretta del torneo Primavera per decide il campione giovanile 2020/2021: tutte le informazioni.

Conclusi i campionati dei grandi, mentre vanno in scena Europei e Copa America, in Italia si gioca ancora per assegnare lo Scudetto dei giovani, il Torneo primavera. Dopo il campionato regolare, infatti, è l'ora della fase ad eliminazione diretta per eleggere il Campione.

Il Campionato Primavera ha otto squadre a contendersi il titolo, ovvero le prime otto classificate del torneo 1: le prime due della stagione, Sampdoria e Inter, sono già qualificate alle semifinali in attesa di scoprire il proprio avversario presente nei quarti di finale.

QUANDO SI GIOCA LA FASE FINALE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA?

La fase ad eliminazione diretta del Campionato Primavera 1 si gioca da martedì 22 giugno 2021 a mercoledì 30 giugno 2021, quando andrà in scena la finalissima. Tutte le partite si giocano allo Stadio Ricci di Sassuolo.

IL TABELLONE DELLA FASE FINALE, DATE E ORARI

QUARTI DI FINALE

Roma-Atalanta (martedì 22 giugno 2021, ore 19.00)

Juventus-Empoli (mercoledì 23 giugno 2021, ore 19.00)

SEMIFINALI

Sampdoria-Roma/Atalanta (sabato 26 giugno 2021, ore 18.00)

Inter-Juventus/Empoli (domenica 27 giugno 2021, ore 18.00)

FINALE

mercoledì 30 giugno 2021, ore 18.30

DOVE VEDERE IL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 IN TV E STREAMING

Saà possibile assistere alla fase finale del torneo su Sportitalia in diretta tv o in streaming sintonizzandosi sull'app di Sportitalia o in alternativa sul sito, in entrambi i casi su smartphone, pc o tablet.