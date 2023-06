Campionato Primavera, fase finale: al Sassuolo basta il pari, Juventus eliminata

Il Sassuolo Primavera avanza e si prepara a sfidare il Lecce: Juve eliminata per il posizionamento in regular season.

Si interrompe subito il cammino della Juventus nella fase finale del Campionato Primavera 1. Alla compagine bianconera guidata Paolo Montero non è infatti bastato il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Sassuolo.

Allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo le cose si sono fin da subito messe bene per i ragazzi della Juventus che, dopo un ottimo avvio di partita, al 10’ hanno sbloccato il risultato con una conclusione direttamente da calcio di punizione di Hasa.

Al 38’ il Sassuolo ha la più ghiotta delle occasioni per riportare il risultato in parità, ma Daffara è bravissimo a neutralizzare un calcio di rigore calciato da Bruno e assegnato per un fallo di mano di Savona in area.

Nella ripresa la partita resta bella ed intensa e sono i neroverdi a farsi preferire. La squadra guidata da Bigica aumenta i giri del motore e, dopo aver sfiorato in alcune occasioni l’1-1, vede ricompensati i suoi sforzi all’84’ quando è Pieragnolo a ribadire in rete un pallore respinto da Daffara su tiro da fermo di Mata.

E’ la rete che fissa il risultato sull’1-1 finale e che spinge il Sassuolo in semifinale.

La compagine neroverde avanza in virtù del miglior posizionamento in regular season e lunedì affronterà il Lecce (che ha chiuso primo in classifica) in una sfida che prevederà anche i tempi supplementari ma non i calci di rigore.