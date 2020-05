Il campionato portoghese riparte: in campo dal prossimo 4 giugno

Si attendeva solo la data ufficiale, adesso c’è anche quella: la NOS, il massimo campionato portoghese, ripartirà il prossimo 4 giugno.

Ad annunciarlo attraverso un comunicato, è stata la Liga de Portugal.

“Domenica scorsa, il DGS ha emesso il parere tecnico sulle condizioni per la ripresa della Liga NOS, a seguito di quella che è stata la decisione dello scorso 30 aprile del Governo.

Negli ultimi giorni, le varie entità hanno effettuato ulteriori riunioni in modo da garantire che la ripresa possa avvenire in modo sicuro e con tutte quelle misure di protezione che possano ridurre i rischi del ritorno all’attività, A seguito di una fase di ispezione per verificare quali stadi soddisfano effettivamente i requisiti stabiliti dal parere tecnico.