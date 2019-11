Campionato Cileno, l'ultima idea è di giocare in Argentina

Il Caos che sta regnando sovrano in Cile ha compromesso il campionato di calcio e allora l'ultima idea per giocare è quella di spostarsi in Argentina.

Il momento storico in cui versa il è davvero complicato e la ripresa regolare del campionato cileno sembra sempre più difficile. L'Asociacion Nacional de Futbol de Chile (ANFC), secondo quanto riportato da 'El Grafico', starebbe valutando l'ipotesi di spostare il campionato in .

L'altra ipotesi messa al vaglio dalla federazione cilena è quella di spostare delle gare in stadi privati come il 'Monumental' di Santiago. La Primera Division, ferma alla ventiquattresima giornata, fino ad ora è stata dominata dell'Universidad Catolica che dista ben 13 punti dalla prima inseguitrice: il mitico Colo-Colo.

Il Colo-Colo è una squadra simbolo in Cile che prende il nome da un capo amerindio che aveva sconfitto gli spagnoli, come a ricordare lo spirito guerriero e sovversivo dei cileni, proprio lo stesso che in queste settimane ha messo il Paese in ginocchio e ora rischia di far saltare il campionato di calcio. Lo spostamento nella terra degli acerrimi rivali, coloro che sono stati sconfitti per ben due volte in finale di Copa America dalle 'Furie Rosse' cilene, potrebbe essere adesso l'unica soluzione.