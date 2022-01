Comore senza portiere di ruolo: in porta dal primo minuto il terzino Alhadhur

La Coppa d'Africa 2022 è senza dubbio alcuno la competizione più interessante delle ultime settimane. Dopo il rinvio dello scorso anno e i dubbi legati alla realizzazione in questo gennaio causa pandemia di Covid, alla fine il torneo si è giocato. Episodi controversi, gare spettacoli, stranezze. Fino ad arrivare a Camerun-Comore e alla partita che la sorpresa della manifestazione ha dovuto iniziare senza portieri di ruolo: in campo dal primo minuto il terzino Chaker Alhadhur.

Classe 1991 in forza all'Ajaccio, Alhadhur, alto appena 172 cm, è stato scelto dalla sua Nazionale per indossare i guanti nella sfida degli ottavi di Coppa d'Africa. Non per qualche minuto come accade a volte in seguito ad espulsioni e sostituzioni finite, ma per un intero match. Storico, che passerà alla storia del calcio.

A Yaoundè, Camerun, Alhadhur è sceso in campo con la propria maglia modificata nel retro: al posto del numero 16, il 3. Disegnato con il nastro adesivo.

Il caso Comore ha fatto discutere tutto il mondo calcistico per il caso particolare che ha visto la Nazionale protagonista. Agli ottavi in maniera sorprendente dopo aver battuto il Ghana, la piccola rappresentativa si è ritrovata con dodici positivi al coronavirus. Di cui due portieri. Il terzo? Infortunato.

Moyadh Ousseini e Ali Ahamada, sono infatti isultati positivi al Covid-19 negli scorsi giorni, mentre Salim Ben Boina è finito k.o nell'ultima gara della fase a gironi. Da regolamento, Comore è dovuta scendere in campo nonostante tutto, vista la presenza di almeno undici giocatori. Indipendentemente dalla posizione.

Se Ousseini continua ad essere positivo, Ali Ahamada, al pari del centrocampista Yacine Bourhane, si è però negativizzato in mattinata. Il problema è che in teoria dopo un tampone negativo non si può immediatamente scendere in campo senza l'idoneità sportiva.

In teoria, visto e considerando come l'estremo difensore della Tunisia, Wahbi Khazri ha sfidato la Nigeria dopo essere tornato negativo. Il protocollo è stato però nuovamente cambiato e sembra che occorrano cinque giorni per poter tornare in campo. La richiesta di deroga delle Comore? Rifiutata: un terzino in campo per tutta la partita contro il Camerun padrone di casa.

Come ovvio, senza i tre portieri, Comore non ha nessun estremo difensore di ruolo nemmeno in panchina. Tutti a difendere Alhadhur, cercando di resistere dando il meglio di sé.