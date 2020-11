Cambiasso applaude De Ligt: "Complimenti per il tuo italiano"

La ha ritrovato Matthijs De Ligt lo scorso sabato contro il e la sua presenza si è sentita, così come nel match contro il Ferencvaros in .

L'olandese è rientrato dopo tre mesi di stop a causa del problema alla spalla che si portava dietro da tempo nella scorsa stagione e ha incassato gli elogi di Andrea Pirlo.

Nel post-partita a 'Sky Sport' il classe 1999 si è espresso con un perfetto italiano per commentare il match, incassando anche i complimenti di Esteban Cambiasso, presente in studio.

"Voglio fare i complimenti per l'italiano, questo è un segno di grandissima intelligenza e di grandissimo rispetto per il paese nel quale gioca. Parla ancora di più del campione che è. Siamo contenti di rivederti bene in campo, che è il posto dove vorremmo vederti sempre".